Prominente Oppositionelle in Weißrussland in Haft

In Weißrussland tobt seit der Präsidentschaftswahl am 9. August ein erbitterter Machtkampf zwischen dem autoritären Langzeit-Staatschef Alexander Lukaschenko und der Opposition. Nun wurden zwei prominente Anführer der Demokratiebewegung inmitten der Massenproteste verhaftet. Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski seien in Minsk in einen Gefangenentransporter gesteckt worden, teilte die Opposition am Montag mit.