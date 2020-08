Trotz Drohungen neue Massendemo gegen Lukaschenko

Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland haben sich am Sonntag erneut Zehntausende Menschen auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk versammelt, um gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Die Polizei warnte die Bevölkerung in Lautsprecherdurchsagen vor der Teilnahme an der nicht genehmigten Kundgebung.