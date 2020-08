Lukaschenko bezeichnet Demonstranten als „Ratten“

Nach den Massenprotesten in Belarus hat sich Staatschef Alexander Lukaschenko bewaffnet und in schusssicherer Weste von einem Hubschrauber in seinen Präsidentenpalast bringen lassen. Staatsmedien zeigten am Sonntagabend einen Hubschrauberrundflug des Präsidenten, der die Demonstranten als „Ratten“ bezeichnete.