Lukaschenko lässt am Wahltag Armee aufmarschieren

Bei der Präsidentenwahl in der ehemaligen Sowjetrepublik Weißrussland hat Staatschef Alexander Lukaschenko in der Hauptstadt Minsk am Wahltag die Armee anrücken lassen, um seine Macht zu sichern. Der 65-Jährige, der bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert an Weißrussland Staatsspitze steht ist, strebt eine sechste Amtszeit an - was ihm laut ersten Prognosen der Wahlbehörde vom Sonntagabend auch gelingen dürfte.