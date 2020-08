„Lukaschenko hat mir gesagt, es sei alles okay“

In Belarus protestieren seit knapp zwei Wochen Tausende gegen Staatschef Alexander Lukaschenko, der sich seit 26 Jahren an der Macht hält, und gegen Wahlen, die weder frei noch fair abgehalten wurden. Die Fotos und Videos von Polizeigewalt erschüttern die Welt, die EU erkennt die Wahlen nicht an. Die Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) steht in Kontakt mit der Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Deren Ausreise war nicht freiwillig, es gehe ihr aber den Umständen entsprechend gut. Auch Lukaschenko hat sie 2019 bei einem Arbeitsbesuch in Österreich kennengelernt. „Er hat mir gesagt, es sei alles in bester Ordnung“, erzählt sie. Warum die Situation so eskalierte, was Westeuropa tun darf oder soll und wie es in Belarus weitergeht, hat Ernst-Dziedzic mit David Kainrath von der Österreichisch-Weißrussischen Gesellschaft und krone.tv-Journalistin Damita Pressl bei „Moment Mal“ diskutiert.