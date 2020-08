Grenzchaos darf so nie mehr passieren

235 Soldaten im Assistenzeinsatz

An vielen Grenzen (Karawanken, Thörl-Maglern, Wurzen- und Loiblpass) gibt’s ab sofort an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr Einreisekontrollen. Kaiser: „Es stehen 235 Soldaten im Assistenzeinsatz.“ Am Wochenende, so Innenminister Karl Nehammer, habe auch ein Personalmangel zum Stau beigetragen.