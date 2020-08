Kein Chaos in Spielfeld, aber Kritik an Verordnung

Bezirkshauptmann Manfred Walch sprach am Montag von Widersprüchen in der Novellierung, die am Wochenende in Kraft trat - übrigens nur Stunden nachdem 40 zusätzliche Soldaten für die Grenzkontrollen eingeschult wurden. Bis zum Samstag galt ja, dass Durchreisende nicht kontrolliert wurden.