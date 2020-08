Eine Nacht nach Kärnten: 500 km auf zwei Rädern

Nach einem 20-Uhr-Start in Imst ging es fast ohne Pause über Süd- und Osttirol einmal quer durch Kärnten. „Da hat uns starker Regen die Tour erschwert“, so Jammer. Um 16 Uhr kamen sie bei Erich und Hilde Jammer in Vellach an. Zeit hatten die sportlichen Besucher übrigens nicht viel. Denn heim ging es bereits am nächsten Tag. Jammer: „Wir mussten ja wieder zum Dienst!“