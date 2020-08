Facebook trifft Krisen-Vorkehrungen für US-Wahl

Das Online-Netzwerk überlege auch, wie es reagiert, wenn Trump versuchen sollte, die Ergebnisse der Wahl am 3. November für ungültig zu erklären - etwa, weil die Post per Brief verschickte Stimmzettel verloren habe. Trump warnt stets vor einer angeblich drastisch höheren Fälschungsgefahr bei der Briefwahl und ließ wiederholt offen, ob er das Wahlergebnis anerkennen werde.