Politiker-Werbung auf Facebook bald abschaltbar

Wer sich auf Facebook von Reklame politischer Parteien und ihrer Kandidaten belästigt fühlt, kann zumindest in den USA bald aufatmen: Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat in Aussicht gestellt, dass politische Werbung rechtzeitig für den US-Wahlkampf auf Knopfdruck abgeschaltet werden kann. Ob die von vielen Nutzern wohl auch außerhalb der USA herbeigesehnte Funktion auch in andere Länder kommt, ist noch offen.