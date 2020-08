Das Unterhaus startet mit etlichen Misstönen

Was als Unterbau des Profibetriebs eine wichtige Säule des heimischen Fußballs darstellt, startet morgen mit gerade einmal 13 Mannschaften in eine Rumpf-Meisterschaft. Noch schlimmer: sollte es aus der 2. Liga keinen Absteiger aus dem Osten geben, droht der Fußball-Regionalliga Ost eine Meisterschaft ohne Abstiegskampf! Das Burgenland ist nach dem Super-GAU in Mattersburg mit gerade einmal zwei Vereinen vertreten. Nicht gerade ein Ruhmesblatt.