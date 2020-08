114 Kroatien-Heimkehrer jetzt in OÖ in Quarantäne

114 Kroatien-Heimkehrer bzw. Kontaktpersonen von solchen befinden sich in Oberösterreich derzeit in Quarantäne. Bei 98 Betroffenen handelt es sich um Reisende, bei 16 um Folgefälle. Allein am Montag wurden 13 neue Infektionen mit Kroatien-Bezug festgestellt. Der Makarska-Cluster zählt mittlerweile 81 infizierte Personen aus dem Bundesland.