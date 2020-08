Grafenegger Festival-Eröffnung abgebrochen

Dabei hatte alles vielversprechend begonnen. Die Besucher wurden zunächst in Wartezonen geleitet und von dort zu ihren Sitzplätzen gebeten. Intendant Rudolf Buchbinder begrüßte die Gäste und meinte, es brauche Mut in diesen Zeiten und „Entscheider, die für passende Rahmenbedingungen“ sorgten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) freute sich darüber, dass das Festival auch in dieser Krisenzeit stattfinden könne.