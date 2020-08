Bürgermeister Erich Kessler tritt nicht mehr an

„Es ist in den vergangenen Jahren gelungen, unser Arnoldstein in eine Industrie-, Freizeit und Tourismusgemeinde zu verwandeln“, bilanziert Kessler. Im Dezember wird der langjährige Bürgermeister seine letzte Gemeinderatssitzung bestreiten und die Geschäfte bis zur Gemeinderatswahl am 28. Februar 2021 führen. Von einer verfrühten Amtsübergabe hält Kessler nichts: „Ein Bürgermeister muss direkt von den Bürgern gewählt werden.“ In den Wahlkampf für die Arnoldsteiner SP wird der bisherige Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch gehen.