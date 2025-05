Alle 15 Minuten ein Tor: „Feuerwerk“ geht weiter

Dabei ist das letzte Erfolgserlebnis von Himmelberg noch gar nicht so lange her, konnte man zu Hause gegen das Liebenfels-Future Team den 2. (!) Punkt in der gesamten Saison holen, kam es im Spiel der Runde wieder einmal knüppeldick. Mit dem 0:10 bekam man gegen Gurk wieder einmal eine Packung. Trainer Martin Sinz ist nicht unbedingt zu beneiden: „Wir zeigen zwar Einsatz, sind aber im Endeffekt von den Gegnern zu weit weg.“ Gurk hingegen will auch noch in den verbleibenden Runden alles hineinwerfen, obwohl der Aufstieg wohl kein Thema mehr ist.