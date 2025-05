Heizkörper aus Fenster geworfen: Kollege verletzt

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Montagvormittag in Ainet in Osttirol! Ein 31-Jähriger warf bei Abrissarbeiten auf einem Firmengelände einen demontierten Heizkörper aus dem ersten Stock. Ein Kollege (54), der gerade auf dem Gebäude aufräumte, wurde vom Heizkörper am Kopf getroffen.