Fragwürdige Parolen: AUA feuert Strache-Kandidatin

Team Strache schäumt vor Wut

Beim Team HC Strache stieß die Entscheidung der Fluglinie auf blankes Unverständnis, wie in einer Aussendung am Donnerstag unverzüglich zum Ausdruck gebracht wurde: „Weit haben wir es gebracht in unserem Land, wenn eine junge Flugbegleiterin von der AUA fristlos entlassen wird, nur weil sie bei der Wien-Wahl für unsere Bürgerbewegung kandidiert und man ihr unhaltbare Vorwürfe macht. Das ist ein bisher einmaliger Gesinnungsterror und stellt eine neue Qualität in der politischen Auseinandersetzung dar“, so Generalsekretär Christian Höbart.