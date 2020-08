Straches Liste ist da: Auch Migrantin mit an Bord

Die neue Partei des früheren Vizekanzlers Heinz-Christian Strache - das „Team HC Strache“ - nimmt immer mehr Gestalt an: Am Dienstag präsentierte der Ex-FPÖ-Chef die Kandidatenliste für die Wien-Wahl am 11. Oktober. Bekannte Namen sind nicht darunter. „Ganz bewusst habe ich nicht mir den Zwang auferlegt, irgendwelche Quereinsteiger oder Prominente zu präsentierten“, erklärte Strache. Interessant: Der für seine strenge Haltung in Asylfragen bekannte Strache konnte für seine Liste auch eine Wirtschaftsinformatikerin gewinnen, die seinerzeit als Flüchtling aus dem Irak nach Österreich gekommen ist.