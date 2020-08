Bereits 27 Personen in Familien-Cluster infiziert

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen im Kreis einer Familie im Salzburger Flachgau ist mittlerweile auf 27 gestiegen. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung hat am Mittwoch vier neue Fälle gemeldet. Zudem ist nach den Behördenaufrufen an Besuchern von drei Lokalen in Kaprun und Piesendorf (Pinzgau) die Zahl der positiv getesteten Personen von bisher fünf auf nunmehr sechs gestiegen.