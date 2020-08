Wasserretter im Dauereinsatz auf Kärntens Seen

„Das Wetter ist heuer durchwachsen. An schönen Tagen ist der Andrang auf die Seen dann entsprechend groß - und entsprechend oft sind wir gefordert“, erklärt Bruno Rassinger. Die Einsatzstelle Sattendorf am Ossiacher See hatte heuer mit 219 ehrenamtlichen Wasserrettern in 448 Stunden bereits 61 Einsätze zu bewältigen; acht davon nur in der vergangenen Woche.