Acht Deutsche sitzen auf Kärntner Almhütte fest

38 Infizierte in Kärnten

Derzeit gibt es in Kärnten laut dem Epidemiologischen Melderegister (EMS) aktuell 38 infizierte Personen. Bundesweit lag die Zahl der Neuinfektionen am Montag wieder im zweistelligen Bereich: In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 73 neue Fälle registriert worden. Zuletzt gab es einen Wert von unter 75 am 14. Juli.