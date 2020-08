Ausgerissener Jungstier wurde aus dem Inn gerettet

Kurioser Einsatz am Mittwoch: Ein Jungstier war von einem Bauernhof in Gilgenberg (Oberösterreich) geflüchtet. Etwa acht Kilometer weiter fanden ihn die suchenden Landwirte und Polizisten - er stand bis zum Hals im Wasser des Inn. Die Helfer zogen das Tier mit einer Seilwinde über eine 150 Meter steile Böschung an Land.