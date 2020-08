Corona in Heimen: Belastung hoch, Fälle gering

Wie ist Österreich in Zeiten der Corona-Pandemie in Hinblick auf Pflege- und Altersheime bislang durch die Krise gekommen? Am Mittwoch präsentierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) das Ergebnis einer Studie dazu: So sei die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Heimen gering gewesen. Deutlich wurde allerdings, dass die Mitarbeiter der Einrichtungen einer enormen Belastung ausgesetzt waren.