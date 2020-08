FPÖ will Illedits vor Ibiza-U-Ausschuss laden

Ringen um gemeinsame Ladungsliste

Vertreter der Fraktionen treffen sich am Dienstag erneut, um über eine gemeinsame Ladungsliste für den Herbst zu verhandeln. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte ihnen diesbezüglich eine Frist gesetzt. Sollte bis Dienstag kein Einvernehmen bestehen, will er - wie in der Verfahrensordnung vorgesehen - als Vorsitzender in Abstimmung mit dem Verfahrensrichter darüber entscheiden.