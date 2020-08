Geschenkannahme: SP-Landesrat Illedits tritt ab

Politisch sei er durch das Geschenk aber „nie in irgendeiner Weise“ beeinflusst gewesen, versicherte Illedits. Der Landesrat war zuletzt in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg von der ÖVP kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert worden. Er sei schon zu lange in der Politik, als dass er nicht wüsste, „dass nun die massiven Angriffe gegen meine Person noch intensiver werden“. Vor allem die ÖVP versuche, ihm aufgrund seiner kurzen politischen Zuständigkeit für Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften im Zusammenhang mit dem „Kriminalfall Commerzialbank“ eine zentrale Rolle zuzuschreiben, so Illedits: „Diese persönlichen Untergriffe halte ich aus, weil ich weiß, dass ich mir hier nichts vorzuwerfen habe.“