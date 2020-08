Alkolenker (19) verlor Kontrolle: Vier Verletzte

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte am 2. August gegen 21.15 Uhr seinen Pkw auf der Trattberg Landesstraße von Timelkam kommend Richtung Puchkirchen am Trattberg. In der Ortschaft Roith der Gemeinde Puchkirchen kam der 19-Jährige auf der regennassen Straße rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Steinmauer eines Hauses. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Fahrzeug quer über die Fahrbahn geschleudert und kam entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung vor diesem Haus zum Stillstand.