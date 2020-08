Heuer knapp 16.000 bei Medizin-Aufnahmetests

Der Test war ursprünglich für den 3. Juli geplant, wurde aber aufgrund der Pandemie auf den 14. August verschoben. Für die knapp 16.000 Bewerber gibt es 740 Studienplätze an den Medizin-Unis in Wien, 400 in Innsbruck, 360 in Graz sowie 240 Plätze in Linz zu vergeben. Insgesamt werden 1740 Studienplätze in Human- und Zahnmedizin vergeben.