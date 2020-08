Zwei Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück

Zwei Tote und rund 40 Verletzte hat am Freitag ein Zugunglück in Portugal gefordert. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, ist in der Stadt Soure, südlich von Porto, ein Hochgeschwindigkeitszug auf einen Wartungswagen geprallt. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit sieben angegeben.