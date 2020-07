23 Wohnungseinbrüche in Salzburg und OÖ geklärt

Die Salzburger Polizei hat in den vergangenen Monaten eine Einbrecherbande ausgeforscht, die zwischen April 2019 und Februar 2020 in gleich 23 Wohnungen oder Wohnhäuser in der Stadt Salzburg und im angrenzenden Oberösterreich eingestiegen sein soll. Zugleich konnten den vier Verdächtigen - alle sind georgische Staatsbürger - vier weitere Taten in Burghausen in Bayern nachgewiesen werden.