Erster deutscher Patient hat keine Antikörper mehr

Dass eine überstandene Infektion mit SARS-CoV-2 nicht zwingend dazu führt, dass man eine Immunität gegen das neuartige Coronavirus aufbaut, haben schon mehrere Studienergebnisse angedeutet. Nun spricht der als erster deutscher Patient geltende Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Bayern in einem Interview über seine Erkrankung und verrät, dass er bereits nach drei Monaten „keine neutralisierenden Antikörper“ mehr in seinem Blut gehabt habe.