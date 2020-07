„Wir haben nur einen Plan A!“

Dass gegen Innsbruck am Freitag mit Markus Rusek und Kosmas Gkezos zwei Defensiv-Stammspieler fehlen, sei bitter, aber: „Das ist diesmal sogar egal. Denn was wir brauchen, ist eine geladene Offensive – die für Tore, Tore, Tore sorgt!“ Möglich, dass Markoutz und Zubak vorne ein Duo bilden, dahinter in der Raute mit Pecirep noch ein dritter Stürmer aufgeboten wird.