Schwimmer im Wörthersee untergegangen - tot

Anwesende Badegäste setzten einen Notruf ab und suchten am Ufer vergeblich nach dem Vermissten. „Die Rettungskräfte sind mit mehreren Booten im Einsatz“, berichtete Polizeisprecher Michael Masaniger. An der groß angelegten Suchaktion, die in der Folge eingeleitet wurde, beteiligten sich u.a. ein Polizeiboot und sieben weitere Boote, ein Rettungshubschrauber, zwölf Taucher und 14 Angehörige der Wasserrettung.