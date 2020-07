Volle Tanzflächen: Vorwürfe gegen steirische Clubs

„Wir halten uns streng an das Gesetz“

Die Geschäftsleitung des ersten Clubs wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Der Abstand zwischen Gästegruppen wird bei uns stets eingehalten und von professionellen Securitymitarbeitern streng kontrolliert. Weiteres ist das gesamte Lokal inklusive Tanzfläche mit Tischen versehen und es werden nur Gästegruppen an den Tischen bewirtet. Wir halten uns streng an das Gesetz und die Covid-Verordnung für die Gastronomie!“