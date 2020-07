„Das Sterben der Clubs wird nur verlangsamt“

Ein ganzes System steht am Rande des Ruins

„Am Ende des Jahres gehen die Lichter für immer aus“, sagen Holger und Roger Pfister, die Inhaber der zwei größten Clubs der Hauptstadt. Sie betreiben den Prater Dome und ihre heiligen Hallen in der Millenium City. 152 Mitarbeiter würden in beiden Discos normalerweise dafür sorgen, dass Tausende Menschen feiern können. „Hinzu kommen DJs, Securitys, Reinigungskräfte“, sagen die Pfisters. Sie alle hängen an einem System, das alleine in Wien jährlich eine Milliarde Euro erwirtschaftet - und nun vor dem Aus steht. 60 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, „sie sitzen zu Hause, wissen nicht mehr, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen“. Zudem fehlen Trinkgeld und Nachtzuschläge - für viele ein Balanceakt am Rande des finanziellen Ruins.