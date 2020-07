Passagiere trotz Ticket am Boden gelassen

Wer in Corona-Zeiten ein Flugzeug besteigen will, hat es nicht leicht: Während etwa die Mitarbeiter auf dem Flughafen Wien-Schwechat auf die Ungewissheit und Sorgen der Passagiere gut eingehen und auch beim Check-in hilfsbereit sind, stellen sich vor allem die Billig-Linien eher taub, was Kunden-Anliegen betrifft.