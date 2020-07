Griechen machen ernst: Ohne Code nicht an Bord

WizzAir und andere Linien wiesen am Freitag offenbar trotzdem Urlauber am Gate ab, die ihre Kinder mitregistriert hatten, wie unter anderem auch Christoph Hörhan: „Am Gate standen viele aufgebrachte Passagiere, die eine Mitarbeiterin um Hilfe baten. Die Dame hat von den Behörden in Griechenland erfahren, dass Kinder sehr wohl in Begleitung ihrer Eltern einreisen dürfen. WizzAir ließ uns dennoch nicht einsteigen, weil sie andere Order ,von oben‘ hatte.“