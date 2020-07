Feuerwehren wieder im Unwetter-Einsatz

Besonders in Wolfsberg kommt es vermehrt zu Feuerwehreinsätzen. Nach 18 Uhr wurden zehn Einsätze in Kärnten vermeldet. Nach starken Regenfällen mussten die Feuerwehrmänner und -Frauen im Bereich Griffen bei Völkermarkt sowie Schönweg bei St. Andrä im Lavanttal ausrücken. Auch in Velden ist es zu Überschwemmungen gekommen. Mehrere Bäche waren über die Ufer getreten.