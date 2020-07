Zustand verschlechtert: Große Sorgen um Zanardi

Wie die Zeitung „Gazzetta dello Sport“ unter Berufung auf die Ärzte in der Reha-Klinik Villa Beretta in Costa Masnaga unweit von Mailand berichtete, sei der Transport mit allen nötigen Vorkehrungen für die Gesundheit Zanardis in Angriff genommen worden. Er solle in das angesehene „San Raffaele Krankenhaus“ in der lombardischen Hauptstadt kommen. Der Sportler war erst am 21. Juli in die Reha-Einrichtung gebracht worden.