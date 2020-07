Kritik an Russland wegen möglicher Weltraumwaffen

Großbritannien und die USA haben Russland am Donnerstag vor Tests mit Waffen im Weltraum gewarnt. Russland habe ein Geschoss von einem Satelliten abgefeuert, das die Züge einer Waffe trage, so das Verteidigungsministerium in London. Eine solche sei eine Gefahr für die bestehenden Satelliten- und Weltraumsysteme.