Hier zieht Karawane Internet-Satelliten durchs All

Im November hatte SpaceX mit einer Falcon-9-Rakete 60 Starlink-Satelliten in den Orbit geschossen, Anfang Jänner folgten weitere 60 Stück. Insgesamt umkreisen die Erde derzeit bereits 182 Starlink-Knoten, berichtet das IT- und Wissenschaftsmagazin „Futurezone“. Damit steht SpaceX allerdings noch immer am Anfang: Zunächst will man das Netz mit 12.000 Satelliten betreiben, später könnten es bis zu 42.000 werden.