Geld zurück erkämpft: Erfolg gegen Ticket-Portal

Die Kanzlei klagte das Schweizer Ticketportal wegen Wucher und Irreführung. Reagiert hat die Firma nicht, es erging ein Versäumnisurteil, das rechtskräftig wurde. Die vom Gericht zugesprochenen rund 900 Euro plus Zinsen konnte die Kanzlei nun in der Schweiz tatsächlich eintreiben. Wobei dies einiger Anstrengungen bedurfte. Trotz rechtskräftigen Urteils wurde nämlich keine Zahlung geleistet. Offenbar eine Masche von viagogo. Caroline Waldhart dazu: „Die meisten Gläubiger haben wohl nicht den langen Atem, nach einem Rechtsstreit in Österreich auch noch das langwierige Vollstreckungsverfahren in der Schweiz durchzuführen.“