Überteuerte Konzert-Tickets im Visier der Gerichte

Knapp ein Jahr ist es her, dass Anna T. aus Tirol über die Plattform viagogo Tickets für das Wien-Konzert der britischen Folk-Rock-Band Mumford and Sons im Mai gekauft hat. Der offizielle Ticketpreis lag, je nach Kategorie, zwischen 50 und 80 Euro. Über das Ticket-Portal kassierte man für zwei Karten sage und schreibe 898 (!) Euro. Während der Buchung wurde Frau T. offenbar suggeriert, dass nur noch wenige Tickets verfügbar seien und sie deshalb den Kauf schnell abschließen müsse. Vom horrenden Preis war da aber noch keine Rede. „Dieser wurde unserer Mandantin erst nach Abschluss des Bestellvorganges angezeigt und ihre Kreditkarte belastet“, so Caroline Waldhart von der Rechtsanwaltskanzlei Webhofer aus Telfs. Bei ihr suchte die Konsumentin rechtlich Hilfe, da alle Versuche, vom Vertrag zurückzutreten, scheiterten.