Corona: Schutzmaßnahmen in Moscheen erhöht

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat am Donnerstag ihre Schutz- und Hygienemaßnahmen in ihren Moscheen verschärft. In Regionen mit kontinuierlich steigenden Corona-Infektionszahlen wird der Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdiensts wieder verpflichtend. Ihren Mitgliedern in anderen Regionen legt die IGGÖ nahe, den Schutz auch freiwillig zu tragen.