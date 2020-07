Drei weitere Fälle bei serbisch-orthodoxer Kirche

Großteil der Ansteckungen im Familienverbund

Der Großteil der Ansteckungen findet in Wien im Familienverband statt. Die Gesamtzahl an Infektionen ist in den vergangenen 24 Stunden wieder nach oben geklettert - um 32 Fälle. Insgesamt wurden in Wien bisher 4604 Erkrankungen bestätigt.