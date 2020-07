54.000 Cannabis-Pflanzen sichergestellt

Aufgrund eines vertraulichen Hinweises, wonach in einer Lagerhalle in Geboltskirchen Gesundheitshanf angebaut würde, wurden seitens der Kriminaldienstgruppe der PI Haag am Hausruck Erhebungen eingeleitet. Dabei wurde eine ca. 35 m² große aktive und eine 62 m² große in Bau befindliche Indoorplantage auf dem Firmenareal vorgefunden. Zudem befand sich vor dem Gebäude eine ca. 3000 m² große Outdoorplantage, auf der ebenfalls verschiedene Sorten von augenscheinlichen Cannabispflanzen angepflanzt waren. Die Betreiber der Einrichtung, ein 34-Jähriger und ein 35-Jähriger, beide aus Deutschland, gaben gegenüber den erhebenden Beamten an, dass sie lediglich CBD Hanf anbauen bzw. herstellen würden.