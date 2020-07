Suljovic jubelt nach dramatischer Erstrundenpartie

Und Suljovic legte am Ende eine tolle Aufholjagd hin. Trotz eines 7:9-Rückstands drehte er mit drei High Finishes die Partie. „Es fühlt sich so gut an. Du darfst nie aufgeben. Es war ein brillantes Match. Gott hat mir geholfen“, jubelte Suljovic, der die Partie mit einem 112er-Finish beendet hatte. Der Österreicher trifft am Dienstag nun auf den Engländer Michael Smith, der den Waliser Jonny Clayton mit 10:3 besiegen konnte.