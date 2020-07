Corona macht auch vor Fußball-Unterhaus nicht halt

Es war zu befürchten! Schon lange ehe mit dem OÖ-Landescup Ende Juli und dem Ligen-Start Mitte August der Wiederanpfiff im Fußball-Unterhaus erfolgen soll, haben immer mehr Vereine mit Corona-Fällen zu kämpfen. Nachdem am 4. Juli das Virus beim ATSV Sattledt 16 Spieler und zwei Offizielle in Quarantäne „geschickt“ hatte, stellte nun auch Blaue Elf Wels den Trainingsbetrieb ein. Weil ein positiv getesteter Spieler letzten Freitag noch im Test gegen Eferding gespielt hatte, mussten diese Woche auch die Spieler des Gegners getestet werden.



Training eingestellt!

„Wir können nicht mehr tun, als den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen und die Behördenvorgaben abwarten“, seufzt Blaue-Elf-Wels Obmann Baurnberger. „ÖFB und Landesverbände werden für solche Fälle bis Ende Juli ein striktes Regelwerk für den Spielbetrieb erarbeiten“, macht OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger Hoffnung. Mit Hannes Huemer sagt der Sektionsleiter der Union Rottenbach, bei der eine Woche nicht trainiert werden konnte und noch jetzt drei Kicker in Quarantäne sind, aber bereits: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ligen gestartet werden können.“



Liga-Start undenkbar?

Beim FC Wels sind wegen eines positiven Falls derzeit drei Spieler und drei Funktionäre in Quarantäne, bei Steyrermühl sechs Aktive sowie ein Coach. Schwanenstadt trainiert wieder unter Chefcoach Kiril Chockchev - er hat seine Covid-19-Infektion wie ein Kicker von Mauthausens Reserve-Team gut überstanden.

Aber auch in Niederösterreich mussten mit Wiener Neudorf und Eggenburg gleich zwei Teams in Quarantäne. Wir dürfen gespannt sein, wer das Match gewinnt - Corona oder doch der Fußball...