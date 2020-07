Nach dreifachem Mordversuch ging Mann (21) fischen

Vor zwei Wochen war die Beziehung von Robin und Johanna in die Brüche gegangen, die 26-Jährige ließ ihren um fünf Jahre jüngeren „Ex“ in der früheren Familienwohnung in Rainbach nächtigen, damit er bei seiner Tochter (10 Monate) sein konnte. Auch in der Nacht zum Freitag, als gegen 1.30 Uhr ein Streit eskalierte, nachdem er am Handy der „Ex“ gesehen hatte, dass sie ein sexuelles Verhältnis mit einem anderen Mann hat. Da sah der frühere Soldat, den Bekannte als „völlig harmlos“ beschreiben, Rot, würgte Johanna zur Bewusstlosigkeit. „Zum Tathergang ist der Verdächtige geständig“, sagt Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried.