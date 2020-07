Kurz erwartet „neue Dynamik“ bei EU-Gipfel

Während die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ihre Erwartungen an den EU-Sondergipfel am Freitag etwas dämpfte, erhöhte der niederländische Regierungschef Mark Rutte seine Forderungen im Streit über das 1,8 Billionen Euro schwere Hilfspaket der EU, und auch Ungarn stellte Forderungen für die Zustimmung. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet sich nun „eine neue Dynamik in der Debatte“. Die Dinge hätten sich für Österreich zuletzt in die richtige Richtung bewegt.