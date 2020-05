EU-Coronahilfe: Jetzt 750 Milliarden Euro geplant

Kurz spricht sich für Kredite aus

„Nun liegt der Vorschlag der EU-Kommission als Verhandlungsbasis vor“, so Kurz am Mittwoch. „Das ist der Startpunkt für die Verhandlungen. Positiv ist anzumerken, dass die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds zeitlich befristet sein sollen und sichergestellt ist, dass es dadurch keinen Einstieg in eine dauerhafte Schuldenunion gibt. Was noch verhandelt werden muss, das ist die Höhe sowie das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten. Es ist naheliegend, dass die Südländer möglichst viel einfordern, dass die Visegrad-Staaten darauf schauen, dass Geld auch in den Osten Europas fließt. Genauso gibt es die Länder, die zahlen müssen, wie die Niederlande, die Schweden, die Dänen und wir. Wir sprechen uns daher aus Verantwortung gegenüber unseren Steuerzahlern klar für Kredite aus“, erklärt der Kanzler.